Sevilla ve Real Betis Belhanda'ya talip

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda'ya ilk talip olan takımlar belli oldu.

İspanyol basını, Faslı oyuncuya talip olan kulüplerin Endülüs bölgesinin iki ezeli rakibi Sevilla ve Real Betis olduğunu belirtti.

Oyuncunun sözleşmesinin elinde olması ve maliyetsiz transfer yapabilmesi nedeniyle iki İspanyol kulübü tarafından menajerine tekliflerin iletildiği kaydedildi. 31 yaşındaki ismin ayrıca sözleşmesiz oyuncu havuzunun etkili isimlerinden biri olacağı ve transfer döneminin ciddi bir oyuncusu olacağı ifade ediliyor.

Belhanda Dinamo Kiev'den 2017 yılında 8 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Galatasaray'da 131 maça çıkan Younes Belhanda, 22 gol 26 asist, 30 sarı ve 4 kırmızı kart istatistiklerini tutturmuştu.

(SPORX)