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Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu dini nikah sosyal medyada gündem oldu

11.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar "Anadolu'nun Prensesi" diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un bir dönem mankenlik yapan kızı Burcu Özüyaman evlendi. Nihat Hatipoğlu'lu dini nikah sosyal medyada gündem oldu. Herkesin içinde kıyılan imam nikahında davetlilerin başlarını örtmemesi iddialara göre sosyal medyada garip bulundu.

Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu dini nikah sosyal medyada gündem oldu

Bir dönemin öne çıkan isimlerinden olan Sevim Egesoy'un eski manken olan kızı Burcu Egesoy evlendi. Burcu Özüyaman ve Lübnanlı Rachad Ghandour'un Four Seasons Otel’de dini törenli düğünü sosyal medyada gündem oldu.

Temizmagazin'deki habere göre; Nihat Hatipoğlu çiftin dini nikahlarını kıyıp onlara evlilikle ilgili tavsiyeler verdi. Gecede semazenler de gösteri yaptı.

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"HOCAM ORADA NE İŞİNİZ VAR?"

Dini nikahın olduğu anlarda davetlilerin başlarını örtmemesi sosyal medyada gündem oldu.

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Dekoltelerin yarıştığı gecede "Nihat Hatipoğlu hocam ne işiniz var orada","Ne garip bir düğün","Düğünde her şeyden az az var", "Hoca da şaşırmıştır" yorumları dikkat çekti.

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Nihat Hatipoğlu

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