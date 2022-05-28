Sevim Emre paylaştı: "Futbol devi Lukas Podolski!"

Son dakika haberleri: Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor formalarını giymiş olan Lukas Podolski ile bir araya gelen Sevim Emre, futbolcuyla olan fotoğrafını paylaştı.

"FUTBOL DEVİ LUKAS"

Emre'nin paylaşımında, "Güzel bir anı. Sevgi dolu, mütevazı bir futbol devi sevgili Lukas." ifadeleri yer aldı.

Sevim Emre'nin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

