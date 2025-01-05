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'Sevişirken ölmek istiyorum' demişti! Bennu Gerede tepkilere yanıt verdi! 'Türk toplumu...' diyerek sert çıktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.01.2025 19:02
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Ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Hayalim sevişirken ölmek." demişti. Bu sözleri olay yaratan Gerede, tepkilere yanıt verdi.

'Sevişirken ölmek istiyorum' demişti! Bennu Gerede tepkilere yanıt verdi! 'Türk toplumu...' diyerek sert çıktı!

Eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede, yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Katıldığı bir YouTube programında konuşan Gerede, sözleriyle tartışma yaratmıştı.

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Katıldığı bir programda “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" demişti.

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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ!

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Bennu Gerede, tepkilerle ilgili konuştu. Ünlü isim “Türk toplumu bunu hazır değilmiş” dedi. "Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan ‘İyi ki varsınız’ diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten." ifadelerini kullandı.

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Bennu Gerede
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