Sevişme sahnesi itirafıyla gündeme gelmişti! Naz Mila cüretkar pozuyla yine olay yarattı

Yıllar önce yayınlanan bir evlilik programına katılan ve adını orada tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Naz Mila, müstehcen pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Oldukça cesur pozlarıyla sürekli gündeme gelen fenomen gelin adayı oyunculuğa soyundu.

SEVİŞME SAHNESİ İTİRAFI OLAY OLDU

Fethiye'de çekilen bir korku filminde rol aldığını belirten Naz Mila, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Naz Mila'ya bir takipçisi "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sordu.

Gelin adayı Naz Mila bu soruya "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını verdi.

SON PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

Film çekimlerini tamamlayan ve yeniden İstanbul'a dönen Naz Mila, gittiği bir eğlenceden paylaştığı fotoğrafla olay oldu.

Beyaz mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle herkesin dikkatini çeken Naz Mila'ya takipçileri yorum yağdırdı.



