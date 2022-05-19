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Sevişme sahnesi itirafıyla gündeme gelmişti! Naz Mila cüretkar pozuyla yine olay yarattı

19.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyla medya paylaşımları ve söylemleriyle bir dönemin fenomen gelin adayı Naz Mila, yine gündeme gelmeye devam ediyor. Oyunculuğa adım atan ve Fethiye'de yeni bir film çekimi için kamera karşısına geçen Naz Mila, sevişme itirafıyla gündeme gelmişti. Son olarak Instagram'dan beyaz dekolteli bir pozunu paylaşan Naz Mila adeta olay yarattı.

Sevişme sahnesi itirafıyla gündeme gelmişti! Naz Mila cüretkar pozuyla yine olay yarattı

Yıllar önce yayınlanan bir evlilik programına katılan ve adını orada tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Naz Mila, müstehcen pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Oldukça cesur pozlarıyla sürekli gündeme gelen fenomen gelin adayı oyunculuğa soyundu.

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SEVİŞME SAHNESİ İTİRAFI OLAY OLDU

Fethiye'de çekilen bir korku filminde rol aldığını belirten Naz Mila, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Naz Mila'ya bir takipçisi "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sordu.

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Gelin adayı Naz Mila bu soruya "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını verdi.

SON PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

Film çekimlerini tamamlayan ve yeniden İstanbul'a dönen Naz Mila, gittiği bir eğlenceden paylaştığı fotoğrafla olay oldu.

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Beyaz mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle herkesin dikkatini çeken Naz Mila'ya takipçileri yorum yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila
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