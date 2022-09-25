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Şevket Altuğ kimdir, aslen nereli? Şevket Altuğ kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı?

25.09.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un hayatı, son halinin gündeme gelmesinin ardından merak ediliyor. Perihan Abla, Aile Şerefi ve Süper Baba gibi farklı projelerle bilinen ismin hayatı ve memleketi sorgulanıyor. Peki Şevket Altuğ kimdir, aslen nereli? Şevket Altuğ kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı? İşte merak edilenler...

Şevket Altuğ kimdir, aslen nereli? Şevket Altuğ kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı?

Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisinde canlandırdığı Fikret rolleri ile tanınan Şevket Altuğ, son hali ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da gelişme sonrası sorgulanmaya başlandı. Peki Şevket Altuğ kimdir?

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

1943 senesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, ilkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun olmuştur. Aynı sene eğitim için girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim görmüştür.

Altuğ'un tiyatro kariyeri ise 1962 yılında başlamıştır. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan isim, 1971 senesinde tiyatrocu Jale Erdoğdu ile dünyaevine girmiştir. Jale Erdoğdu ile Şevket Altuğ'un Kezban ve Kerem adında iki çocukları olmuştur.

Ünlü oyuncu 1975 senesinden itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yapmıştır. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat isimli sinema filminde rol almış ve Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerinde oynamıştır. Ünlü isim ayrıca Perihan Abla dizisinde Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile kitlelerce tanınmış ve seneler sonra 2003 yılı sonrasında oyunculuğu bırakmıştır.

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