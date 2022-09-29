MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevket Çoruh eski eşi Günay Karacaoğlu'nun düğün pozuna yorum yapınca...

Şevket Çoruh eski eşi Günay Karacaoğlu'nun düğün pozuna yorum yapınca...

29.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günay Karacaoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Başarılı oyuncunun nikahtan pozuna eski eşi Şevket Çoruh yorum yaptı. Şevket Çoruh'un yorumu sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.

Şevket Çoruh eski eşi Günay Karacaoğlu'nun düğün pozuna yorum yapınca...

Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. 3. kez evlenen güzel oyuncu "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" diyerek evlilik haberini duyurdu.

Yetenekli oyuncu Günay Karacaoğlu'nun nikah karelerine eski eş Şevket Çoruh yorum yaptı.

Oyuncu Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldiOyuncu Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi

Instagram'da mutlu karesini paylaşan Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu.

3524524_e0605b455f380c343f09adc639efb05b_640x640

Kimisi Şevket Çoruh'un bu hareketini alkışlayıp "Ne kadar medeni bir davranış" dedi. Kimisi de "Hiç mi kıskanmadın be abi?" yorumunda bulundu.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı! İşte nişan pozları13 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı! İşte nişan pozları
Dünyanın en güzel kızı iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!Dünyanın en güzel kızı iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!
Deli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son haliDeli Yürek'in unutulmaz oyuncusu Arka Sokaklar'da! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Günay Karacaoğlu Şevket Çoruh Oyuncu evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

İlginizi Çekebilir

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.