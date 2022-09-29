Şevket Çoruh eski eşi Günay Karacaoğlu'nun düğün pozuna yorum yapınca...

Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. 3. kez evlenen güzel oyuncu "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" diyerek evlilik haberini duyurdu.

Yetenekli oyuncu Günay Karacaoğlu'nun nikah karelerine eski eş Şevket Çoruh yorum yaptı.

Instagram'da mutlu karesini paylaşan Günay Karacaoğlu'na eski eşi Şevket Çoruh "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu.

Kimisi Şevket Çoruh'un bu hareketini alkışlayıp "Ne kadar medeni bir davranış" dedi. Kimisi de "Hiç mi kıskanmadın be abi?" yorumunda bulundu.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.



