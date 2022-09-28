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Oyuncu Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi

28.09.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Karacaoğlu, sürpriz nikahın fotoğraflarını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı. Günay Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da fotoğraflara yorum yaparak mutluluklar diledi.

Oyuncu Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi: 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturdu. Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi.

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Oyuncu, sürpriz nikahın fotoğraflarını "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim." notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

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ESKİ EŞİ ŞEVKET ÇORUH'TAN YORUM

Karacaoğlu'nun eski eşi Şevket Çoruh da nikah fotoğraflarına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

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Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.

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