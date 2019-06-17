MAGAZİN

Şevket Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

İsmail Küçükkaya yönetiminde gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım ortak yayını gündeme bomba gibi otururken oyuncu Şevket Çoruh'tan Küçükkaya'ya bir eleştiri geldi.

Şevket Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım ortak yayını dün geceye damga vurdu. Gece devam ederken ünlü oyuncu Şevket Çoruh ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'ya sert bir eleştiride bulundu.

Tarihi ortak yayın sürerken Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Çoruh, Küçükkaya'ya şunları söyledi:

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"Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir..."

İsmail Küçükkaya'ya yayın boyuncu sürelerle ilgili benzer eleştiriler gelirken Küçükkaya'nın gece sonunda "Nasıl moderatörlüğümü beğendiniz mi?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu.

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ismail küçükkaya şevket çoruh Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım

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