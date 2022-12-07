Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! Kendisinden 15 yaş küçük...

Rol kabiliyetiyle büyük takdir toplayan başarılı oyuncu Şevket Çoruh, özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen isimler arasında yer alıyor. Çoruh'un 2018 yılında evlendiği Özge Turna, güzelliğiyle büyüledi.

1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evli olan Şevket Çoruh'un bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı olmuştu.

Şimdilerde 25 yaşında olan Gülenay Çoruh, anne ve babasının izinden giderek Londra'da tiyatro eğitimi alıyor.

Kalbinin kapılarını 14 yıl sonra Özge Turna'ya açan Şevket Çoruh, 2018 yılında ikinci evliliğini yapmıştı.

2 yaşında bir kızı olan ünlü oyuncu, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' ismini koydu.

Bir dönem Star TV'de çalışan Özge Turna, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

Instagram hesabını gizli kullanan Özge Turna, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



