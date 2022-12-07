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Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! Kendisinden 15 yaş küçük...

07.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yıl boyunca yer aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, vedasıyla izleyiciyi üzmüştü. Sıcak Kafa dizisiyle ekrana dönen Şevket Çoruh'un kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşi Özge Turna, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! Kendisinden 15 yaş küçük...

Rol kabiliyetiyle büyük takdir toplayan başarılı oyuncu Şevket Çoruh, özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen isimler arasında yer alıyor. Çoruh'un 2018 yılında evlendiği Özge Turna, güzelliğiyle büyüledi.

1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evli olan Şevket Çoruh'un bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı olmuştu.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! Kendisinden 15 yaş küçük...

Şimdilerde 25 yaşında olan Gülenay Çoruh, anne ve babasının izinden giderek Londra'da tiyatro eğitimi alıyor.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! Kendisinden 15 yaş küçük...

Kalbinin kapılarını 14 yıl sonra Özge Turna'ya açan Şevket Çoruh, 2018 yılında ikinci evliliğini yapmıştı.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Güzelliğiyle görenleri büyüledi

2 yaşında bir kızı olan ünlü oyuncu, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' ismini koydu.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Güzelliğiyle görenleri büyüledi

Bir dönem Star TV'de çalışan Özge Turna, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Güzelliğiyle görenleri büyüledi

Instagram hesabını gizli kullanan Özge Turna, gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Güzelliğiyle görenleri büyüledi

Şevket Çoruh'un gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Güzelliğiyle görenleri büyüledi


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