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Şevket Uğurluer son yolculuğuna uğurlandı

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ÜNLÜLER  | 24.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden usta piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer son yolculuğuna uğurlandı.

Şevket Uğurluer son yolculuğuna uğurlandı

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede 22 Nisan'da hayatını kaybeden piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer, son yolculuğuna uğurlandı.

81 yaşında yaşamını yitiren Uğurluer'in cenazesi, Cemal Reşit Rey’de düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Camii’ne götürüldü. Sanatçı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEFKET UĞURLUER KİMDİR?

Türk pop müziğinden rock and roll’a, cazdan blues’a kadar birçok türde müziği yorumlayan sanatçı, müziğe ilkokul sıralarında mandolinle başladı. İlk profesyonel çalışmalarını 1955 yılında yaptı. 1961 yılına kadar çeşitli orkestralarda çalıştıktan sonra, kendi orkestrasını kurarak İstanbul gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Aynı yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek mimar olarak mezun oldu. 60’lı yıllarda Türkçe sözlü hafif batı müziği dalında plakları basıldı. Bir ara müziği bırakıp mimarlık yaptı. Daha sonra yeniden müziğe döndü.

Uğurluer, 1991 yılında, Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden İki Dakika adlı şarkının bestecisidir. TRT’de 17 yıldır aralıksız devam etmiş olan Anılarla Müzik adlı programı hazırlayıp sundu.

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