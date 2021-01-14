Sevmeyeni yok! Dışarıda yemeyi özleyenler için ev yapımı kumpir tarifi!

Her zaman dışarıda kumpir yeme fırsatı bulamayanlar için oldukça pratik bir kumpir tarifimiz var. Güveç kapları ya da büyük borcam tepsilerde de kumpir yapabilirsiniz.
Kumpir, Anadolu'nun bazı kesimlerinde "patates" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakla beraber, aslında fırınlanmış patatesin ezilmesi ile yapılan bir yemektir. Temel olarak patates özel fırınlarda pişirildikten sonra kabuğu yarılır.
Çoğu zaman iç miktarını artırmak için bir başka patates daha kesilerek içinin yarısı veya tamamı buna eklenir. İçine tuz ve tereyağı veya margarin eklenip karıştırarak ezilir. Klasik olarak kabuğunun içerisinde servis edilir.
Genellikle sade halinin üzerine çeşitli mezeler ve soslar konur. En yaygın servis biçiminde patatese rendelenmiş kaşar peyniri de karıştırılır, haşlanmış sosis patatesin içine doğranır ve üzerine rus salatası koyulur. Bunların dışında mısır, zeytin, bezelye, mantar veya çeşitli mezelerle veya ağız tadına göre çeşitli malzemelerle de yapılabilir. Çoğunlukla ketçap ve mayonez gibi soslarla lezzetlendirilerek sunulur.
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