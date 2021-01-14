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Sevmeyeni yok! Dışarıda yemeyi özleyenler için ev yapımı kumpir tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Genellikle patates yatağında yediğimiz kumpiri bu kez güveç kaplarda denedik. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen ancak görsel olarak şölene dönüşen bu kumpir tarifini mutlaka deneyin.

Her zaman dışarıda kumpir yeme fırsatı bulamayanlar için oldukça pratik bir kumpir tarifimiz var. Güveç kapları ya da büyük borcam tepsilerde de kumpir yapabilirsiniz.

KUMPİR MALZEMELERİ

  • Tereyağı
  • Kaşar peyniri
  • Rus salatası
  • Acuka
  • Yeşil zeytin
  • Siyah zeytin
  • Haşlanmış bezelye
  • Turşu
  • Konserve mısır
  • Haşlanmış havuç

KUMPİR YAPILIŞI

  • Kumpiri hazırlayacağımız kişi sayısına göre patates haşlayacağız. Sonra patatesin suyunu süzdürüp sıcakken malzemelerini ilave etmeye başlayacağız.
  • Kaşar peyniri ve tereyağ dışındaki mezelerinizi kendi zevkinize göre de hazırlayabilirsiniz.
  • Haşlanan ve süzülen patateslerin içerisine bir miktar tuz ilave ederek çatal yardımı ile eziyoruz.
  • Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ederek erimesini sağlıyoruz.
  • Rendelenen kaşar peynirlerini de ilave ediyoruz.
  • Kıvama gelen patatesi güveç kaplarına almadan önce arzu ederseniz sosis, sucuk ilave edebilirsiniz.
  • Güveçlere alınan patateslerin üzerine tamamen damak zevkinize göre mezeler ilave edebilirsiniz.
  • Hazırlanan ev yapımı kumpirlerin üzerine ketçap ve mayonez ilave ederek servis edebilirsiniz.

Kumpir, Anadolu'nun bazı kesimlerinde "patates" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakla beraber, aslında fırınlanmış patatesin ezilmesi ile yapılan bir yemektir. Temel olarak patates özel fırınlarda pişirildikten sonra kabuğu yarılır.

Çoğu zaman iç miktarını artırmak için bir başka patates daha kesilerek içinin yarısı veya tamamı buna eklenir. İçine tuz ve tereyağı veya margarin eklenip karıştırarak ezilir. Klasik olarak kabuğunun içerisinde servis edilir.

Genellikle sade halinin üzerine çeşitli mezeler ve soslar konur. En yaygın servis biçiminde patatese rendelenmiş kaşar peyniri de karıştırılır, haşlanmış sosis patatesin içine doğranır ve üzerine rus salatası koyulur. Bunların dışında mısır, zeytin, bezelye, mantar veya çeşitli mezelerle veya ağız tadına göre çeşitli malzemelerle de yapılabilir. Çoğunlukla ketçap ve mayonez gibi soslarla lezzetlendirilerek sunulur.

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