Sevmeyenler bile bu tarifle bayıla bayıla karnabahar yiyecek! Lezzetli ve pratik, çıtır çıtır karnabahar tarifi

Kış aylarında her sofrada yer alması gereken karnabahar, kokusu ve tadı nedeniyle pek fazla tercih edilmiyor. Hem yetişkin hem çocukların alması gereken potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineralleri bünyesinde barındıran karnabaharı bu özel tarifi ile mutlaka denemelisiniz. Karnabaharı en sevdiğiniz baharatlarla zenginleştirebileceğiniz çıtır çıtır karnabahar tarifine birlikte göz atalım.

ÇITIR ÇITIR KARNABAHAR TARİFİ

MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

4 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı un

3 yumurta

Arzunuza göre baharatlar

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı dallarına ayırın ve güzelce yıkayıp fazla suyunu süzün.

Orta büyüklükte bir tencerenin içerisine su koyun, biraz tuz atın ve kaynatın. Kaynayan suya karnabaharları atıp haşlayın.

Yaklaşık 10 dakikada haşlanan karnabaharları ocaktan alın ve soğuk sudan geçirin. Suyunun süzülmesi için süzgeç üzerinde bir süre bekletin.

Ayrı bir karıştırma kabının içerisine 3 yumurtayı, biraz tuz koyarak çırpın.

Ayrı ayrı kaselere çırptığınız yumurtayı, unu ve galeta ununu koyun.

Soğuyan karnabahar dallarını tezgaha koyun, arzu ettiğiniz baharatları üzerine serpin.

Geniş yüzeyli bir kızartma tenceresi içerisine yeteri kadar ayçiçeği yağı alın ve orta ateşte kızmaya bırakın.

Baharat serptiğiniz karnabahar dallarını ilk olarak una, ardından çırpılmış yumurtaya, daha sonra ise galeta ununa bulayın.

Kızma noktasına gelen yağın içerisine aldığı kadar karnabahar ekleyin ve kızarması için bekleyin.

Arkalı önlü, çıtır çıtır olana dek her bir karnabaharı güzelce kızartın.

Kızaran karnabaharları, fazla yağını çekmesi için peçete yerleştirdiğiniz bir tabağa koyun.

Fazla yağı süzülen karnabaharları servis tabağına alın ve sıcak servis edin.



