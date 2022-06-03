Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı! "Taş gibisin"

Şevval Şahin gerek özel gerek kariyer hayatıyla göz önünde olan isimlerden biri. Sosyal medyada 413 bin takipçisi olan fenomen, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın magazin sayfalarında da sıklıkla yerini alıyor. Şahin bu defa bikinili pozuyla dikkat çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ POZ

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan ünlü model dekolteli pozlarının ardından bikinili pozlarını paylaşmaya başlandı.

Turuncu bikinisiyle poz veren Şahin, binlerce beğeni aldı.

O poza takipçileri, "Taş gibisin", "Çok güzel olmuşsun Şevval abla" gibi yorumlar yaptı.

"HİÇ DİYET YAPMADIM"

İnce vücuduyla ön plana çıkan Şahin, gündeme damga vuran açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

22 yaşındaki model, "51 kiloyum. Kilo vermek veya almak için hiçbir çabam yok. Hayatım boyunca hiç diyet yapmadım. Her şeyi yerim, çok ekmek tüketirim. Metabolizmam çok hızlı. Çabuk eritiyorum. Sanırım bu durum genlerden geliyor. Kilomun 53'ün üzerine çıktığını görmedim. Ben genetik formdayım." dedi.





