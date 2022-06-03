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Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı! "Taş gibisin"

03.06.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin açıklamaları ve cesur pozlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Her dediği olay olan model, bikinili pozuyla Instagram'da tozu dumana kattı. O poza takipçileri sessiz kalmadı.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı! "Taş gibisin"

Şevval Şahin gerek özel gerek kariyer hayatıyla göz önünde olan isimlerden biri. Sosyal medyada 413 bin takipçisi olan fenomen, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın magazin sayfalarında da sıklıkla yerini alıyor. Şahin bu defa bikinili pozuyla dikkat çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN BİKİNİLİ POZ

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan ünlü model dekolteli pozlarının ardından bikinili pozlarını paylaşmaya başlandı.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

Turuncu bikinisiyle poz veren Şahin, binlerce beğeni aldı.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

O poza takipçileri, "Taş gibisin", "Çok güzel olmuşsun Şevval abla" gibi yorumlar yaptı.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

"HİÇ DİYET YAPMADIM"

İnce vücuduyla ön plana çıkan Şahin, gündeme damga vuran açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

22 yaşındaki model, "51 kiloyum. Kilo vermek veya almak için hiçbir çabam yok. Hayatım boyunca hiç diyet yapmadım. Her şeyi yerim, çok ekmek tüketirim. Metabolizmam çok hızlı. Çabuk eritiyorum. Sanırım bu durum genlerden geliyor. Kilomun 53'ün üzerine çıktığını görmedim. Ben genetik formdayım." dedi.

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

Şevval Şahin bikinili pozunu paylaştı!

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Model Şevval Şahin
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