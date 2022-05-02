Şevval Şahin Ibiza'dan paylaştığı bikinisi ile nefes kesti! "Şu bikiniyi taşıyan taşa bakın"

Önceki yıllarda katıldığı Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

BİKİNİLİ IBIZA POZUNA YORUM YAĞDI!

Tatil için İspanya, Ibiza'ya giden Şevval Şahin'den bu defa bikinili paylaşım geldi.

Fit vücuduyla nefes kesen ünlü mankenin fotoğrafına kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"ŞU BİKİNİYİ TAŞIYAN TAŞA BAKIN"

Şahin'in "Herkese iyi bayramlar" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden "Şu bikiniyi taşıyan taşa bakın", "Kemik kadın" "Bayram şekeri" gibi yorumlar geldi.

"PARİS'E GELMİŞKEN BİR 'ECLAİR' YENİLİR AMA"

Ünlü manken, geçtiğimiz günlerde dalga konusu olan ekler paylaşımına göndermede bulunarak yatakta çekildiği bir pozu "Paris'e gelmişken bir eclair yenilir ama. Ok, I stop" ifadeleriyle paylaşmıştı.

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...



