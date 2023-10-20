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  4. Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı mı? Resimleri sildi, takibi bıraktı

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı mı? Resimleri sildi, takibi bıraktı

20.10.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü model son olarak sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bali'ye gitmiş ve tatil pozlarıyla çok konuşulmuştu. Şimdi ise ünlü çiftin ayrılık iddiası sosyal medyayı salladı. Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile çıktığı tatil ile çok konuşulmuştu.

Şevval Şahin 4

Tüm yazı Türkiye’deki tatil beldelerinde ve İspanya’nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Endonezya, Bali’ye gitmişti.

Şevval Şahin 3

Aşk dolu pozlarıyla konuşulan ünlü çiftin ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şevval Şahin sevgilsii

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ünlü çiftin resimleri de silmesi iddiaları güçlendirdi.

şevval murat

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Şevval Şahin Murat Kazancıoğlu sosyal medya sevgilisi

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