Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı mı? Resimleri sildi, takibi bıraktı

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile çıktığı tatil ile çok konuşulmuştu.

Tüm yazı Türkiye’deki tatil beldelerinde ve İspanya’nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Endonezya, Bali’ye gitmişti.

Aşk dolu pozlarıyla konuşulan ünlü çiftin ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ünlü çiftin resimleri de silmesi iddiaları güçlendirdi.









