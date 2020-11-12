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Şevval Şahin’in küvet pozu sosyal medyayı salladı!

12.11.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin’in küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu günlerde yaptıkları partilerle eleştiri oklarının hedefi olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin sosyal medyadan paylaştığı küvet pozuyla yeniden gündeme geldi. Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şahin, küvette çekilen fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Magazin gündeminden bir türlü düşmeyen Şevval Şahin, pandemi döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partilerle olaya yaratmıştı. Düzenlendikleri etkinliklerin koronavirüs partisi olarak anılmasının haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, katıldığı programlarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Partilerinde abartıldığından daha az vaka olduğunu belirten Türkiye güzeli, katıldığı Youtube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşması tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

Konuşmasını eleştirenlere “Türk olmaktan gurur duyuyorum” diyerek cevap veren Şahin, Sorgu Sual programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt verememişti ve gerilmişti.

Şevval Şahin, Miami'ye kırgın gitti!Şevval Şahin, Miami'ye kırgın gitti!

Kültürel lince maruz kaldığı öne sürülerek destek gören Şevval Şahin soluğu Miami’de aldı. Ülkesinde yaşadığı durumlardan dolayı çok üzgün ve kırgın olduğunu ifade eden Şahin, Miami’deki mutluluğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Şahin’in paylaştığı küvet pozu ise sosyal medyanın gündemine geldi.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

şevval şahin küvet

Sosyal medyadan küvet pozunu paylaşarak ses getirmeyi başaran Şahin gönderisine, “Bana daha çok köpük verin” notunu ekledi. Şahin’in fotoğrafında yüzüne uyguladığı maskede dikkatleri çekti.

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