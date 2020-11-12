Şevval Şahin’in küvet pozu sosyal medyayı salladı!

Magazin gündeminden bir türlü düşmeyen Şevval Şahin, pandemi döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partilerle olaya yaratmıştı. Düzenlendikleri etkinliklerin koronavirüs partisi olarak anılmasının haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, katıldığı programlarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Partilerinde abartıldığından daha az vaka olduğunu belirten Türkiye güzeli, katıldığı Youtube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşması tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

Konuşmasını eleştirenlere “Türk olmaktan gurur duyuyorum” diyerek cevap veren Şahin, Sorgu Sual programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt verememişti ve gerilmişti.

Kültürel lince maruz kaldığı öne sürülerek destek gören Şevval Şahin soluğu Miami’de aldı. Ülkesinde yaşadığı durumlardan dolayı çok üzgün ve kırgın olduğunu ifade eden Şahin, Miami’deki mutluluğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Şahin’in paylaştığı küvet pozu ise sosyal medyanın gündemine geldi.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Sosyal medyadan küvet pozunu paylaşarak ses getirmeyi başaran Şahin gönderisine, “Bana daha çok köpük verin” notunu ekledi. Şahin’in fotoğrafında yüzüne uyguladığı maskede dikkatleri çekti.

