Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

Konuşmalarında sık sık İngilizce kelimelere yer vermesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin bu kez CNN Türk’te yayınlanan Sorgu Sual programında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi. İstiklal Marşı ve Fahrettin Koca ile ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü isim, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Özel yaşamıyla ilgili de çok sayıda soru sorulan Şahin’e pek çok ünlü isimden ise destek geldi. Yaşananlarla ilgili programın sunucularını suçlayan ünlü isimler, Şahin’in yanında olduklarını gösterdi. Şimdi, ünlü modelle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Şevval Şahin kaç yaşında? Şevval Şahin nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim? İşte tüm merak edilenler...

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

1999 senesinde dünyaya gelen Şahin yaş olarak şu anda 21 yaşında. Şahin’in eğitim yaşamı da sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Şahin’in University of East London’da Fashion Marketing bölümünde eğitim aldığı biliniyor. Ünlü isim İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye güzeli seçildiği zaman estetikli olduğu öğrenilen ve estetikli olduğu için Miss Turkey 2018 birinciliğini kazanması oldukça tartışıldı.