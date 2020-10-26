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Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

26.10.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

Daha önce bir YouTube programına katılan ve yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla eleştirilere maruz kalan Şevval Şahin bu kez CNN Türk’te yayınlanan bir programda verdiği yanıtlarla çok konuşuldu. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim? İşte detaylar…

Konuşmalarında sık sık İngilizce kelimelere yer vermesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin bu kez CNN Türk’te yayınlanan Sorgu Sual programında kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi. İstiklal Marşı ve Fahrettin Koca ile ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü isim, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Özel yaşamıyla ilgili de çok sayıda soru sorulan Şahin’e pek çok ünlü isimden ise destek geldi. Yaşananlarla ilgili programın sunucularını suçlayan ünlü isimler, Şahin’in yanında olduklarını gösterdi. Şimdi, ünlü modelle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Şevval Şahin kaç yaşında? Şevval Şahin nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim? İşte tüm merak edilenler...

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

1999 senesinde dünyaya gelen Şahin yaş olarak şu anda 21 yaşında. Şahin’in eğitim yaşamı da sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Şahin’in University of East London’da Fashion Marketing bölümünde eğitim aldığı biliniyor. Ünlü isim İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye güzeli seçildiği zaman estetikli olduğu öğrenilen ve estetikli olduğu için Miss Turkey 2018 birinciliğini kazanması oldukça tartışıldı.

Ünlü ismin aynı zamanda İngiltere’deyken Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Şu anda Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir beraberlik yaşıyor. İkili lüks yaşamları ve düzenledikleri partilerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Şahin ve Aral düzenledikleri ev partisinin ardından çok sayıda davetlinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gündeme gelmişti. Yiğit Marcus Aral’ın koronavirüs salgını ile ilgili olarak; bir nezle olduğu, 65 yaş üstünü etkilediği ve gençleri etkilemediği yönünde açıklamaları da uzun süre tartışılmıştı. Oldukça uzun boylu olan Şahin’in boyu ise 1,82 metredir.

Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin kaç yaşında ve nereli? Şevval Şahin sevgilisi kim?

Şevval Şahin ailesi ile birlikte çok küçük yaşlardayken İngiltere’ye yerleşmesi nedeniyle Türkiye’ye dair bazı detaylara hakim olmadığını söylüyor. Şevval Şahin sorular karşısında sessiz kalmasını ise bununla ilişkilendiriyor. Şevval Şahin soru cevap konseptindeki programda kendisine yöneltilen “Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?”, “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?” ve “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularından rahatsız olmuştu. Daha sonra programla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, “İstemediğim soruları yayınlamayacaklardı ama yayınladılar, o yüzden dava açıyorum.” dedi.

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