Şevval Şahin sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Cesur pozlara yorum yağdı

Şimdilerde Murat Kazancıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen genç model Şevval Şahin'in her paylaşımı olay oluyor. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin bu defa sütyensiz fotoğraflarını paylaştı bu pozlara yorum yağdı...

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Şevval Şahin'in bu fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Takipçileri; ''Bu kız gerçekten çok güzel'', ''Çok güzel olmuşsun Şevval'', ''Efsane'' yorumları yaptı. İşte Şahin'in çok konuşulan o kareleri;



İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan bir daha inmedi.

Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.



