Şevval Sam'ın İzmir'de vereceği konser başına dert oldu! 2 saatte 5 milyon TL kazandığı iddia edildi! Sessizliğini bozdu! 'Serbest piyasada...'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında belediyelerin ünlü şarkıcılara ayırdıkları bütçeler tartışma konusu olmuştu. Bu isimlerden biri de İzmir'de vereceği konserden 2 saatte 5 milyon TL kazanacağı söylenen Şevval Sam olmuştu.

5 milyon 300 bin liralık konser bütçesi nedeniyle sosyal medyada Konak Belediyesi ve Şevval Sam'a tepki gösterildi. Tepkilerin ardından konser iptal edildi ve Şevval Sam çalıştığı ajans ile ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada; "Birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden, Şevval Sam'ın Konak Belediyesi için gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konserine yönelik mesnetsiz ithamlar ve spekülatif değerlendirmelere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur. Sosyal medyada dolaşan belge standart bir teklif belgesidir; bu belge bir fatura ya da ödeme belgesi değildir. Söz konusu rakam, toplam organizasyon bütçesini içermektedir ve ses - ışık sahne, ulaşım, konaklama, ağırlama gibi tüm prodüksiyon giderlerini kapsamaktadır. Her türlü bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kamuoyuna duyurulur. Tüm kamuoyunu, politik amaçlar uğruna gerçeklerin çarpıtıldığı bu tür haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi.

Ünlü şarkıcı bu yaşananlar karşısında sessizliğini bozdu ve “Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil” diyerek şu açıklamayı yaptı;

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

“Piyasa araştırması yapılırsa, kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen rakamlar, tüm organizasyonun toplam maliyeti ve benimle bir ilgisi yok. Ben sadece payıma düşeni alıyorum.”

Ünlü şarkıcı Şevval Sam açıklamasının devamında kendisine yönelik eleştirilere yanıt olarak kadınlar için ücretsiz konserler verdiğini ve sosyal sorumluluk projelerine katıldığını hatırlattı.