MAGAZİN

Şevval Sam ve Talat Bulut kavgası sürüyor! 'Gereksiz varlık' yanıtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Yasak Elma oyuncuları Şevval Sam ve Talat Bulut arasında gerilim dinmiyor! Sam Bulut'u ima ederek "gereksiz varlık" dedi Bulut'tan çok sert yanıt geldi.

Şevval Sam ve Talat Bulut kavgası sürüyor! 'Gereksiz varlık' yanıtı

Şevval Sam'ın Talat Bulut'a söylediği "Gereksiz varlık" sözünü yanıt geldi. Şevval Sam, önceki gün “Yasak Elma” dizinin setinde düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında “Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak!” demişti.

Şevval Sam'ın bu göndermesine Talat Bulut'tan cevap geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bulut şunları söyledi:

"Arşiv yapmak ne kadar güzel bir şey. Saatli Maarif Takvimi' nin 11 Kasım 1973 yılına ait bir yaprağı var elimde. Günün sözü şöyle: Yokluk içinde geldiği yeri marifet zannedip sevinme gereksiz yere de gerinme sonra seni bir şey zannederler. Gerekli ve gereksiz varlıklar üzerine bir kaç şey söylenmiş başkalarına iftira atmaya geldim bu benim özüm diyorsan gereksiz varlıksındır.

BAŞKALARININ ÜZERİNDEN PRİM YAPMAK YERİNE...

Yine başkalarının üzerinden prim yaprak kendine becerikliyim diyorsan, sen zaten busundur değişmezsin, gereksiz varlıksındır. Oyunculuk kendini yeni yeteneklere zorlamaktır bunun için de zeka gerekiyor. Zekan yoksa zaten gereksiz varlıksındır.

Ben de bu dünyaya insan olmaya geldin diyorsan çok gerekli varlıksındır. Böyle düşünenler için haftanın iyi geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler."

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma Talat Bulut Şevval Sam ve Talat Bulut

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye diziyi uzatmak için çabalıyorsunuz...bu kadar entrika ve hakaretin olduğu yer de dizi çeksen ne yazar..para uğruna alçalmayın
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