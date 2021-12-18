Sex and the City'nin yıldızı Chris Noth hakkında iki ayrı 'cinsel taciz' iddiası!

Bir dönemin efsane dizilerinden ‘Sex and the City’nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." seyirciyle buluştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide "Bay Big" (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası geldi.

"The Hollywood Reporter"a konuşan bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.

İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten "The Hollywood Reporter", iki kadının da “And Just Like That...” dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazdı.

"İÇİMDE BİR ŞEYLER UYANDI"

"Delocated", "Whitney" ve "New Girl" adlı dizilerle tanınan Zoe Lister Jones, Chris Noth'un kendisine yönelik tacizinin 2004 yılında meydana geldiğini söyledi.

"The Hollywood Reporter"a konuşan Lister Jones, Noth ile yaşadığı deneyimi içine attığını anlattı. Ancak "And Just Like That" adlı yapımda onu tekrar görmenin içinde bir şeyleri uyandırdığını ve Noth'un gerçekte nasıl biri olduğunu herkese göstermek için iyi bir zaman olduğuna inandığını belirtti.

"BENİMLE FLÖRT EDERDİ"

Zoe Lister Jones'un iddiasına göre; 22 yaşında Los Angeles’a yeni taşındığı sırada Noth ve diğer ünlülerle iş yapan "yüksek profilli bir firmada" çok önemli olmayan bir pozisyonda çalışıyordu. Lister Jones, o dönemde olup, bitenleri, "Masamın yanından geçip benimle flört ederdi. Bir şekilde telefon numaramı rehberden almış, iş telefonuma mesaj bırakıyordu. Patronum ‘Mr. Big size sesli mesaj bırakıyor' diyordu." sözleriyle anlattı.

"ARKADAŞININ YAŞADIĞI APARTMANA DAVET ETTİ"

Adı verilmeyen patron, Noth ve Zoe'nin etkileşimde bulunduğunu gördüğünü ve Noth’un "flörtümsü" sesli mesajlarını duyduğunu ancak bunun tuhaf olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Zoe Lister Jones'un o sıradaki patronu bu davranışı endişe verici bulmadığını çünkü Noth’un onlar için bir tanrı gibi olduğunu söyledi.

Jones, "The Hollywood Reporter"a "Noth ile birçok karşılaşmasının New York'ta gerçekleştiğini anlattı. Oyuncu, bir keresinde Noth'un kendisini, bir arkadaşının yaşadığı Batı Hollywood’daki bir apartmana davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Zoe, Noth'la buluşmak için apartmana gittiğini hatırladığını, daha sonra birlikte vakit geçirdikleri havuzda Noth’un bilerek bir kitap bıraktığını ve onu dairesine geri getirmesini istediğini öne sürdü.

"TECAVÜZ ETTİ"

Ünlü isim, kitabı vermek için Chris Noth'un dairesine gittiğinde de kendisini öptüğünü iddia etti. İlk anda bu öpücüğün kendisini telaşa düşürmediğini belirten Jones, bir ara bunun arkadaşlarına anlatacağı eğlenceli bir hikâye olacağını düşünmüş ancak oradan çıkmaya çalıştığında Chris Noth'un kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

"KİMİN YAPTIĞINI SÖYLEMEDİM"

"THR"a konuşan arkadaşı, Zoe’nin kendisine bu karşılaşmanın ayrıntılarını vermeyi reddettiğini ancak Noth'un odasından döndükten sonra kendinde olmadığını ve uzak davrandığını görünce Zoe'yi hastaneye götürmek için ısrar ettiğini doğruladı.

“Dikişlerim vardı. İki polis memuru geldi. Kimin yaptığını söylemedim." ifadelerini kullanan ünlü isim, ardından Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi’nde cinsel saldırıya uğradığını bildirdi.

The Hollywood Reporter'ın ulaştığı hastane ise o kadar uzun zaman öncesine ait kayıtları tutmadıklarını söyleyerek, Zoe'nin iddialarını doğrulayamayacaklarını belirtti.

"EVLİ OLDUĞUNU BİLMEME RAĞMEN BUNU KABUL ETTİM"

Şu anda 31 yaşında olan ve adını Lily olarak açıklayan diğer kadın da Chris Noth ile 2015 yılında, artık faaliyette olmayan New York'taki "No: 8" adlı gece kulübünde çalışırken tanıştığını anlattı.

Noth'un kendisine çıkma teklif ettiğini anlatan Lily, aktörün evli olduğunu bilmesine rağmen bunu kabul ettiğini belirtti.

"OLAYLAR HIZLA KONTROLDEN ÇIKTI"

Genç kadın, gittikleri restoranda çok fazla alkol kulllandıktan sonra Chris Noth'un onu yakındaki dairesine davet ettiğini anlattı.

Öpüşmeye başladıklarını ancak olayın hızla kontrolden çıktığını da sözlerine ekleyen Lily, daha sonra Noth'un kendisine tecavüz ettiğini anlattı.

Genç kadın, o anları, "Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum." diyerek, anlattı.





