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Sex Education 3. sezondan ilk kareler geldi

02.12.2020 08:54 | Son Güncelleme:
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Sex Education 3. sezondan ilk kareler geldi

Sex Education 3. sezon çekimleri ekibe yeni katılan oyuncularla geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Netflix’in sevilen yapımının setinden ilk fotoğraflar geldi.

Netflix, Sex Education 3. sezonundan ilk fotoğrafları yayınladı. Merakla beklenen Sex Education 3. sezon çekimleri eylül ayında Galler’de başlamıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yavaş ilerleyen çekimler yüzünden dizinin üçüncü sezonunun gecikmeli olarak izleyiciyle buluşacağı düşünülüyor.

Yayınlanan set fotoğraflarında oyuncuların maskeli ve koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde senaryolarını okurken görüyoruz. Fotoğrafları dizi oyuncularından Tanya Reynolds kendi Twitter hesabından paylaştı. İlk fotoğrafta Ncuti Gatwa'nın kanepede bir senaryo okuduğunu ve Patricia Allison'ın çimlerin üzerinde güneşte mola verdiğini görüyoruz.

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Genç oyuncu Tanya Reynolds fotoğrafları şu notla paylaştı:

"3. sezonun perde arkasından bazı anları sizinle paylaşmak istedim. Çekimler devam ettikçe fazlası gelecek. Güvende olun küçük uzaylılar Xxx".

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SEX EDUCATİON 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sex Education 3. Sezon oyuncu kadrosuna Jason Isaacs, Jemima Kirke ve Dua Saleh dahil oldu. Sex Education’ın güçlü oyuncu kadrosunda Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Alistair Petrie, Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali ve George Robinson rol alıyor. Sex Education 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmasa da 2021 yılı içerisinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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