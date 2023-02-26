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Sex/Life dizisinin yıldızı Sarah Shahi: 2. sezonda daha şehvetli...

26.02.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sex/Life dizisi ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Netflix dizisinin yıldızı Sarah Shahi, ikinci sezonda daha şehvetli seks sahneleri olduğunu açıkladı.

Sex/Life dizisinin yıldızı Sarah Shahi: 2. sezonda daha şehvetli...

İki çocuk annesi bir kadının mevcut evliliği ile geçmişte bıraktığı çılgın gençliği arasında ikilem yaşayarak anılarına fantezi dolu bir yolculuk yapmasını ele alan Netflix dizisi Sex/Life ilk sezonunda büyük beğeni toplamıştı.

Erotizm dolu sahneleriyle dikkat çeken diziden bir aşk da doğmuştu.

Sex/Life oyuncuları Adam Demos ve Sarah Shahi gerçek hayatta da aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Netflix 2. sezon için diziye onay verdi.

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Shahi 2. sezon hakkında açık konuştu ve bu sezonun daha şehvetli seks sahnelerine yer vereceğini söyledi.

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‘44 Chapters About 4 Men’ isimli kitaptan uyarlanan dizinin oyuncu "Çok fazla seks sahnemiz olabileceğini hissediyorum" dedi.

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