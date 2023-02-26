Sex/Life dizisinin yıldızı Sarah Shahi: 2. sezonda daha şehvetli...

İki çocuk annesi bir kadının mevcut evliliği ile geçmişte bıraktığı çılgın gençliği arasında ikilem yaşayarak anılarına fantezi dolu bir yolculuk yapmasını ele alan Netflix dizisi Sex/Life ilk sezonunda büyük beğeni toplamıştı.

Erotizm dolu sahneleriyle dikkat çeken diziden bir aşk da doğmuştu.

Sex/Life oyuncuları Adam Demos ve Sarah Shahi gerçek hayatta da aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Netflix 2. sezon için diziye onay verdi.



Shahi 2. sezon hakkında açık konuştu ve bu sezonun daha şehvetli seks sahnelerine yer vereceğini söyledi.

‘44 Chapters About 4 Men’ isimli kitaptan uyarlanan dizinin oyuncu "Çok fazla seks sahnemiz olabileceğini hissediyorum" dedi.



