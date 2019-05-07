Seyahat 40 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 4'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 687 bin olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 78 milyon 523 bin olarak kayıtlara geçti.

SEYAHATE ÇIKANLAR ORTALAMA 467 LİRA HARCADI

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 76 milyon 796 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 467 lira oldu.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 513 lirayı buldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin liraya düştü.