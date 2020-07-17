Seyfi Dursuoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! İşte ünlülerin Huysuz Virjin paylaşımları

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun vefat haberi ünlü isimleri de yasa boğdu.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Huysuz Virjin lakaplı usta sanatçıya veda ettiler. İşte ünlülerin paylaşımlarından bazıları.

CEM YILMAZ

"Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu ile beraber gitti..Mekanı cennet olsun"



TARKAN

"Seyfi Dursunoğlu...Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız, hep sevgi ve saygıyla anacağız..."

GÜLBEN ERGEN

"Ustam gitme nolur gitme. Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimeler o kadar yetersiz ki. Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan, bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim"