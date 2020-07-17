Seyfi Dursuoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! İşte ünlülerin Huysuz Virjin paylaşımları

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun vefat haberi ünlü isimleri de yasa boğdu.
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Huysuz Virjin lakaplı usta sanatçıya veda ettiler. İşte ünlülerin paylaşımlarından bazıları.
"Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu ile beraber gitti..Mekanı cennet olsun"
"Seyfi Dursunoğlu...Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız, hep sevgi ve saygıyla anacağız..."
"Ustam gitme nolur gitme. Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimeler o kadar yetersiz ki. Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan, bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim"
"Ah ama ahhhhh sen nasıl bırakıp gittin çılgınca sevdiğin yaşamı, evini, kanaviçelerini, el emeğin halılarını, örtülerini ...
Ah be dünyanın en tatlı huysuzu...Çok üzgünüm"
"Büyük usta hepimize bir şeyler kattın ve senden çok şey öğrendik. Allah rahmet eylesin nurlar üzerine yağsın"
"Ahhhh ahhhh bir devir kapandı. İlk defa 7 yaşında babamın kucağında Çakıl Gazinosu'nda izlemiştim sevgili Seyfi Dursunoğlu’nu .Sahnesini bitirip peruğunu çıkardığında Eski Dostlar şarkısıyla hüngür hüngür ağlamıştım. Sonra ilk canlı yayınıma onun programında katıldım, beraber jüri olduk. Nasıl üzüldüm, nasıl kahroldum anlatamam. Türk tarihinin en önemli karakterlerinden biriydi Huysuz Virjin... Adınızla var olun. İyiki sizi yakından tanıma şansına eriştim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun"
"Çok üzgünüm. Yeri asla doldurulamayacak bir isim. Bir sayfa daha kapandı. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum , sevdiğim , değer verdiğim Seyfi Dursunoğlu. Seni çok özleyeceğim"
"Sizi hiç unutmayacağım"
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