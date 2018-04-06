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Seyhan Şaşko kimdir? Güzel spiker Seyhan Şaşko, Beyaz'ın konuğu oluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Seyhan Şaşko kimdir? Bir dönem Tuncay Şanlı ile olan birlikteliği ile gündeme gelen Seyhan Şaşko, bu akşam Beyaz Show'un konuklarından biri. Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ile birlikte programa katılacak olan Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir soruları araştırılmaya başlandı. Güzel spiker Seyhan Şaşko, programda izleyilerden gelen soruları cevaplandırarak merak edilenleri açıklayacak. Peki Seyhan Şaşko kimdir?

Seyhan Şaşko kimdir? Güzel spiker Seyhan Şaşko, Beyaz'ın konuğu oluyor!

Seyhan Şaşko, bu akşam katılacağı Beyaz Show öncesinde merak edilmeye başlandı. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko konuk oluyor. Programın takipçileri, konukları arasında yer alan Seyhan Şaşko'yu inceleme altına aldılar ve kimdir, kaç yaşındadır, mesleği, öğrenimi nedir şeklinde sorularla araştırıyorlar. Peki Seyhan Şaşko kimdir? İşte detaylar...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko, 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başlamıştır. Marmara Üniversitesi Devlet Konservaturından mezun olan güzel isim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymuştur. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

1.75 boya sahip olan güzel sunucu, şu sıralar Bein Sports'da kariyerini sürdürmektedir.

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