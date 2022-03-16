Seyhan Soylu'dan olay sözler! 'Gülşen, İzzet Yıldızhan'ın kucağına oturursa...''

Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının kucağına oturan Gülşen için şaşırtan ifadeler kullandı. Seyhan Soylu, ''Gülşen, İzzet Yıldızhan'ın kucağına otursa, onu döverim'' dedi.

Bir dönem İzzet Yıldızhan aşk yaşadığını öne süren Seyhan Soylu, ''Ben çok aşıktım İzzet'e. Onun hayatında Mahi Devran gibiydim. Ben tekrar hayatına girersem, diğerleri yedek kulübesine girer.'' sözleriyle dikkat çekti.

''O GÜLŞEN'İ DÖVERİM''

İzzet Yıldızhan'ın Gülşen ve Hande Yener gibi isimler içim söylediği ''Sahneye de külotla çıkmasın'' sözleri hakkında konuşan Seyhan Soylu, ''İzzet, inanılmaz zekice bir açıklama yapmış. Gülşen, İzzet'in kucağına oturursa ve benim aşkım depreşirse, o Gülşen'i orda döverim. Oturtturmam!'' ifadelerini kullandı.

''İZZET ESKİSİNDEN YAKIŞIKLI''

Ebru Polat'ın ''Başına İzzet düşsün de rahatla'' şakasını yanıtsız bırakmayan Seyhan Soylu, ''Neden başıma düşsün. Gönlüme düşsün de rahatlayayım. Kuran çarpsın İzzet, eskisinden daha yakışıklı'' dedi.

''ONUN İÇİN İNTİHAR ETTİM''

''Ben İzzet için çok ağladım'' itirafında bulunan Seyhan Soylu, ''Onun için intihar ettim. Öyle bir yangın olmuştum ki... Ben çok güzel severim bilirsiniz. Ruh hastası gibi seviyorum...'' ifadelerini kullandı.



