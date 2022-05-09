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Seyhan Soylu'dan Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"

09.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda en çok konuşulan isimleri arasında olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten hakkında söyledikleriyle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Seyhan Soylu'dan Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"

Al Sana Haber'in sunucusu Seyhan Soylu, son dönemde ortaya attığı iddialarla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

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Son olarak Filiz Akın'a benzemek için geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Seyhan Soylu Cübbeli Ahmet Hoca'yı seksi bulduğunu itiraf etmişti.

Seyhan Soylu: Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa isterdimSeyhan Soylu: Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa isterdim

ORAL TACİZ AÇIKLAMASI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Başından geçen taciz itirafını da anlatan Soylu, açıklamasında, 'Hep beraber Taksim'de bankta yattık. O gün de bekçi geldi, biz bankta uyurken yaz günüydü, baktım fermuarını açmış, oral seks yaptırmak istemişti. Bende onun silahını alarak onu vurmuştum." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu kez ise yeni evlenen Seda Sayan'ın eşi hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

"KOCANLA ÇİFTLEŞİRKEN HERİFİ HAYAL EDİYORSUN"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Soylu, "Seda Sayan'ın sevgilisiyle ilgili bana sorular soruyorlar. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Soylu, "Seda Sayan'ın sevgilisiyle ilgili bana sorular soruyorlar. Ahlak dersi veriyorsunuz ama sevgilisine bakıp da kocan varsa onunla çiftleşirken herifi hayal ediyorsun. Mastürbasyon yapıyorsundur ya da iç geçiriyorsundur." ifadelerini kullanarak takipçilerini şaşırttı.
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Ardından Seda Sayan'ı öven Soylu, "Ayıplamak haddine mi? Sen Seda Sayan'a bakıp sonra aynaya bakıyor musun o kadının kendi yaşında biriyle olması mümkün mü?" dedi.


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Seda Sayan
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