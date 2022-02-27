Seyhan Soylu'dan Survivor All Star için ilginç 'seks' yorumu

Sisi yeni açıklamalarıyla gündemde yine yer aldı. Youtube üzerinden yayınlara devam etme kararı alınan Al Sana Haber programında Seyhan Soylu'nun TV8'de yayınlanan Survivor All Star'la ilgili yaptığı seks yorumu herkesi şaşırttı.

Survivor'da yaşanan kavgaları yorumlayan Sisi ve ekibi bir izleyicinin yorumunu da ekrana taşıdı. Bir izleyici, "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı demek ki doyuyorlar" yorumunu yaptı. Seyhan Soylu'nun bu yoruma verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.

Seyhan Soylu bu yorumun ardından “Yani orada seks oluyor demek istemiş” dedi. Ebru Polat’ın araya girmesinin akabinde kırdığı potu fark eden Sisi, “Aşkın içerisinde seks de var" diyerek yorumunu düzeltti.

Sisi, programın başında, aldığı duyumlara göre kuytu köşelerde buluşmalar yaşandığını öne sürdü.



