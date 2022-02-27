MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyhan Soylu'dan Survivor All Star için ilginç 'seks' yorumu

Seyhan Soylu'dan Survivor All Star için ilginç 'seks' yorumu

27.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber'de yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Seyhan Soylu Survivor yorumuyla dikkat çekti. Sık sık kavgaların yaşandığı Survivor'ı hiç izlemediğini söyleyen Sisi bir izleyicinin yorumunu açıklarken "Yani orada seks oluyor" yorumunda bulundu.

Seyhan Soylu'dan Survivor All Star için ilginç 'seks' yorumu

Sisi yeni açıklamalarıyla gündemde yine yer aldı. Youtube üzerinden yayınlara devam etme kararı alınan Al Sana Haber programında Seyhan Soylu'nun TV8'de yayınlanan Survivor All Star'la ilgili yaptığı seks yorumu herkesi şaşırttı.

Survivor'da yaşanan kavgaları yorumlayan Sisi ve ekibi bir izleyicinin yorumunu da ekrana taşıdı. Bir izleyici, "Eskiden açlıktan aşk meşk olayları olmazdı demek ki doyuyorlar" yorumunu yaptı. Seyhan Soylu'nun bu yoruma verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı.

Survivor Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?Survivor Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Seyhan Soylu bu yorumun ardından “Yani orada seks oluyor demek istemiş” dedi. Ebru Polat’ın araya girmesinin akabinde kırdığı potu fark eden Sisi, “Aşkın içerisinde seks de var" diyerek yorumunu düzeltti.

Sisi, programın başında, aldığı duyumlara göre kuytu köşelerde buluşmalar yaşandığını öne sürdü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."Hamile isim kötü haberi verdi! "Entübe olarak..."
İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."
Ukraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştıUkraynalı eski aşkı ağlayarak paylaştı
Anahtar Kelimeler:
survivor Seyhan Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe açıklamalar! Rusya saat verdi

Peş peşe açıklamalar! Rusya saat verdi

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Bölgece sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Bölgece sıcak çatışma, Rus askerlerini esir aldılar

Flaş iddia! "Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!"

Flaş iddia! "Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!"

İlginizi Çekebilir

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.