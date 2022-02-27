Survivor Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star'da gerilim dinmiyor. Ünlüler takımı bir anda karıştı ve Sercan çok sinirlendi. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrını sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti. 27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu.

Survivor Sercan arkadaşlarına rest çekti. Survivor Sercan Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti.

Sercan "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki gösterdi.

Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Barış'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na sataşması gözyaşlarına neden oldu.

