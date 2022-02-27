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Survivor Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

27.02.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmasında olay eksik olmuyor. Survivor fragmanında Sercan Yıldırım kızıp oyun alanını terk etti. Survivor Sercan yarışmayı bıraktı mı, diskalifiye mi olacak? Yarışma anında Nagihan'a sinirlenen Survivor Sercan'ın hareketi herkesi çok şaşırttı.

Survivor Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star'da gerilim dinmiyor. Ünlüler takımı bir anda karıştı ve Sercan çok sinirlendi. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrını sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti. 27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu.

Survivor Sercan arkadaşlarına rest çekti. Survivor Sercan Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk etti.

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Sercan "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki gösterdi.

Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Barış'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na sataşması gözyaşlarına neden oldu.

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survivor Sercan Yıldırım
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