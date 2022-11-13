Seyhan Soylu'dan zarar ettiğini söyleyen Nihat Doğan hakkında bomba iddialar! 'Tanga donu çıktı evden...'

Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan'ın büyük zarar ettiği ve bu sektörden çekildiği söyleniyordu. Sevim Alan ile arası açılan Doğan hakkında Seyhan Soylu'dan bomba açıklamalar geldi.

Al Sana Haber yayınında sitem eden Seyhan Soylu "Ben mi dedim adama Sevim'e aşık ol! Beş kuruş para vermeden imza attı seninle bir lira vermeden neden reklamı yapılacak birlikte bir hayata yürüyorsunuz diye. Günde 20 bin kazansa 100 bin eder. Böyle bir imkan tanımışız ama hakaret edip anneme küfür etmesi sana beni kızdırdı" dedi.

'EVDEN SÜTYEN DON ÇIKIYOR'

5 milyon dolar zarar ettiği söylenen Nihat Doğan hakkında Seyhan Soylu konuşmasının devamında "Kadın markayı bana verdi, 1.5 trilyon ödedim. Adam ne para verdi ne çalıştı. Parası yoktu Nihat'ın ben araya girdim. Sevim ona borç veriyor ev tutuyor. Sonra Sevim'le yuva kuracaklar ya eve gidiyor, o arada bir bakıyor evden sütyen-don çıkıyor. Karının tanga donunu bana attı Sevim" dedi.

NİHAT DOĞAN'DAN MESAJ

Soylu Sevim Alan'ın Nihat Doğan'dan ayrılmak için üstüne para verdiğini de açıklayarak "Nihat ve Sevim anlaşma yaptılar, kadın bir sürü paralar vermişti, 13 trilyon verirse ben çıkarım diyor" dedi.

Nihat Doğan ise canlı yayına mesaj atarak Oturup dedikodu yapmaya vaktim yok. Bana sözleşme gereği borcunu ödesin yoksa cevap hakkımı kullanacağım" dedi.

