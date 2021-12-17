Seyhan Soylu, Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber programında yaptığı açıklamalarıyla her gün gündeme gelmeyi başarıyor. Sisi lakaplı Soylu, bu sefer Aslan Sayım’ın sorularını yanıtladı. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Seyhan Soylu, en büyük hayalini açıkladı.

"Z KUŞAĞININ MAGAZİN PROGRAMIYIZ"

Magazin programında söyledikleriyle gündemden düşmeyen Seyhan Soylu, “Biz Z kuşağının magazin programıyız. Başkalarının hayatını deşifre etmek, onları reyting uğruna harcamak yerine kendi hayatımızdan kesitler ve birbirimize hafif eleştiriler ile tebessüm ettiren içinde siyaset, aktüalite ve magazinin harmanlandığı farklı bir formatız.”

KÖŞE YAZARI OLMAK İSTİYOR

Akit Gazetesi’nde köşe yazarı olmak istediğini dile getiren Seyhan Soylu sözlerine şöyle devam etti, “Ülke Tv veya başka muhafazakâr bir kanalda gece haberlerini sunmak Ülke Tv, Kanal 24 veya TGRT ama Flash Tv’yi asla bırakmadan. Burası artık çocuğum gibi oldu."

Soylu ayrıca kendisinin cinsiyet değiştirmeden önceki yaşamında sünnet olduğunu da açıkladı. Seyhan Soylu, "Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı" dedi.



