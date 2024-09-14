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Seyirci fark etti! Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.09.2024 09:14
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide yapılan bir çekim hatası ise sosyal medyada gündem oldu.

Seyirci fark etti! Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gündem oldu!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, uzun bir aranın ardından 3. sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in dahil olduğu dizinin ilk bölümünde bütün dengeler değişti. Alev'in ölümü, Görkem'in hamile olması derken tansiyonu yüksek bir bölüm yayınlandı.

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SEYİRCİLER HATAYI FARK ETTİ!

Sosyal medyada yeni bölümüyle ortalığı kasıp kavuran dizi, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Reyting rekorları kıran cuma akşamlarının yıldızı Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünde seyirciler bir çekim hatası yakaladı. Alev'in Almanya'da doğum yaptığı hastanede Türkçe 'çıkış' tabelası göründü.

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Bu hata ise kullanıcıları güldürdü. Seyircilerden bazıları Almanya'da bazı alanlarda Türkçe tabelalar olduğunu belirtti. Kimileri de sahnenin İstanbul'da çekildiğini, Almanya'da bir hastaneymiş gibi yapıldığını söyledi.

YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI...

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KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ

Ünallar'ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem'in sağlık durumudur. Olaylı gecenin devamında Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih'e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar.

Kıvılcım ise kendini berbat hissetmekte, hayatta en güvendiği adam tarafından aldatıldığı duygusu ile yanlış yollara sürüklenmek üzeredir. Tam bu karmaşanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Kıvılcımlar'ın evine büyük bir acı düşer. Alev doğum yaparken ölmüştür. Doğurduğu bebek, Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşına neden olacaktır.

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Kızılcık Şerbeti
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