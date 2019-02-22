Mynet Trend

Seyircilere göre En İyi Film Oscar'ını kazanacak film (91. Oscar Ödülleri - Oscar 2019)

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.02.2019 09:55 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödülleri’ne kısa bir zaman kala IMDb En İyi Film kategorisinde ödül için aday olan filmlerle ilgili anket düzenledi. İşte seyircilere göre En İyi Film!

  1. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. IMDb (İnternet Film Veri Tabanı), En İyi Film kategorisinde ödül için aday olan filmlerle ilgili kullanıcılarına bir anket düzenliyor. Anket henüz sonuçlanmasa da birinci açık ara önde gidiyor. İşte IMDb kullanıcılarına göre Oscar 2019’un en iyi filmi...

Seyircilere göre En İyi Film Oscar'ını kazanacak film (91. Oscar Ödülleri - Oscar 2019)

8. Vice

8. Vice

7. BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya)

7. BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya)

6. The Favourite (Sarayın Gözdesi)

6. The Favourite (Sarayın Gözdesi)

5. Green Book (Yeşil Rehber)

5. Green Book (Yeşil Rehber)

4. A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

4. A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor)

3. Black Panther

3. Black Panther

2. Roma

2. Roma

1. Bohemian Rhapsody

1. Bohemian Rhapsody
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IMDb Oscar Oscar 2019 91. Oscar Ödül Töreni

En Çok Okunan Trend Haberler

Zenit'ten flaş paylaşım! F.Bahçe taraftarı tepki gösterdi

Zenit'ten flaş paylaşım! F.Bahçe taraftarı tepki gösterdi

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Kocaeli'de bulundu! Tam 200 kilo

Kocaeli'de bulundu! Tam 200 kilo

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Diriliş Ertuğrul'dan şok fragman!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftanın vizyon filmleri

Yıllar sonra bu sefer New York...

Çarpışma dizisinde Cansız kim? Cansız Kadir'in babası mı? Çarpışma 11. son bölüm izle!

Çarpışma'da gizemli karakter 'Cansız' kim?

Diriliş Ertuğrul'da Moğollar'dan obaya şok saldırı! Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Moğollar'dan obaya şok saldırı!

Bizim Hikaye'de Barış ve Tufan polise yakalandı! Bizim Hikaye 58. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Tufan'a büyük şok!

Murat Cemcir ve Ahmet Kural Baba Parası ile geri dönüyor

Murat Cemcir ve Ahmet Kural Baba Parası ile geri dönüyor

Loki solo dizisiyle çok yakında televizyon ekranlarında

Disney+ gururla sunar: Loki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.