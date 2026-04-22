Seyircilerin gözü önünde bir 60 milyon TL yok oluyordu!

Finlandiya’da bir konser sırasında orkestra şefi Matthew Halls’in coşkulu yönlendirme yaptığı sırada, ünlü kemancı Elina Vahala’nın elindeki yaklaşık 1 milyon sterlin değerindeki Guadagnini kemana çarpmasıyla enstrüman havada üç kez dönerek yere düştü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Finlandiya’da bir konser sırasında yaşanan talihsiz olay izleyenleri şoke etti. Orkestra şefi Matthew Halls, coşkulu yönlendirme yaptığı esnada yanlışlıkla ünlü kemancı Elina Vahala’nın elindeki yaklaşık 1 milyon sterlin değerindeki kemana çarptı.

KEMAN HAVADA 3 TUR ATTI

Görüntülerde, şefin kol hareketi ve baton darbesiyle kemanın sanatçının elinden fırlayarak havada üç kez döndüğü ve sahneye düştüğü anlar yer aldı.

Lahti’deki Sibelius Salonu’nda gerçekleşen konserde orkestranın bir süre çalmaya devam ettiği, ardından şefin müdahalesiyle durduğu belirtildi. Kemanın yere düşmesi sonrası sahnede kısa süreli panik yaşandı.

Dünyaca ünlü İtalyan yapımcı GB Guadagnini imzalı enstrümanın büyük bir hasar almadığı açıklandı.

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

