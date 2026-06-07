Tam 12 bin yıllık! Bir ilçenin tamamı o mağarada yaşıyordu

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te binlerce yıllık mağaralar turizme kazandırılmaya hazırlanırken, bölgede yaşayan sıra dışı bir isim yeniden gündeme geldi. Sular altında kalan eski Hasankeyf'i terk etmeyen Mehmet Tilki, tam 23 yıldır bir mağarada tek başına yaşamını sürdürüyor.

12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf'te, insan eliyle oluşturulan 5 bin yıllık mağaraların bir bölümü restore edilerek ziyaretçilere açılacak. Yetkililer, ilk etapta 10 mağaranın turizme kazandırılacağını açıklarken, bölgenin yaşayan hafızası olarak görülen Mehmet Tilki'nin hikayesi de dikkat çekiyor.

HASANKEYF'İN TARİHİ

Hasankeyf mağaraları, Batman il sınırları içinde yer alan ve insan eliyle oyulmuş yaklaşık 4 bin ila 6 bin adet benzersiz mağaradan oluşan devasa bir yerleşim alanıdır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu bölge, binlerce yıl boyunca Mezopotamya'daki çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

İşte o medeniyetler:

Asurlar

Urartular

Medler

Persler (Sasaniler)

Roma İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu

Emeviler

Abbasiler

Hamdaniler

Mervaniler

Büyük Selçuklular

Artuklular

Eyyubiler

Moğollar

Akkoyunlular

Safeviler

Osmanlı İmparatorluğu

EMEKLİ OLUNCA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aslen Hasankeyfli olan Mehmet Tilki'nin ailesi yıllar önce Adana'ya göç etti. Uzun yıllar Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Tilki, emekli olduktan sonra çocukluğundan beri özlemini çektiği topraklara geri döndü.

Hasankeyf'teki mağaralardan birini kendisine ev yapan Tilki, yıllardır burada insanlardan uzak bir yaşam sürüyor.

MAĞARADA KUŞLARI VE KÖPEĞİYLE YAŞIYOR

Yerleştiği mağarayı kendi imkanlarıyla temizleyen Tilki, kapı ve pencere yaptırarak yaşam alanı oluşturdu. Tek odalı mağarada kuşları ve köpeğiyle yaşayan Tilki, "İnsanlardan uzak yaşamayı ben seçtim. Burada kuşlarım ve köpeğim bana arkadaşlık ediyor" dedi.

Mağarada oldukça sade bir hayat süren Tilki'nin en temel gıdası ise ekmek. Sobada ısıttığı ve daha sonra ıslatarak tükettiği ekmeklerle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Tilki, ailesinin zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

"HASANKEYF'E BAKTIKÇA HÜZÜNLENİYORUM"

Ilısu Barajı'nın ardından eski Hasankeyf'in büyük bölümünün sular altında kalmasının kendisini derinden etkilediğini belirten Tilki, "Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği yerleri su altında görmek beni üzüyor. Bu yüzden buradan kopmayı hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllardır yaşadığı mağarayı koruduğunu söyleyen Tilki, "Gözümü burada açtım, burada kapatmak istiyorum" dedi.

10 TARİHİ MAĞARA TURİZME AÇILIYOR

Öte yandan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Yamaç Külliyesi çevresindeki mağaralarda yürütülen restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

İmrak, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip mağaralarda çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, merdivenler ve aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Hasankeyf'te 6 binin üzerinde mağara bulunuyor. İlk etapta 10 mağaramızı aralık ayı sonunda turizme kazandıracağız" diye konuştu.