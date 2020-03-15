Seyircisiz maçta olay çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup’ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf Kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç ile 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı.
(İHA)
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir
Ferrari fabrikasını kapattı
F.Bahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi
Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
Zeki Murat Göle: Çok büyük utanç duyuyorum
Efsane kulüp 3. Lige düştü
Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi
Mancini'den virüs uyarısı
Yıldız oyuncudan mesaj: Sezon iptal edilmeli
Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı
Beşiktaş taraftarından virüs önlemi
Bundesliga'ya koronavirüs engeli
F.Bahçe'nin Frey'i kiraladığı takımda koronavirüs vakası
Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum