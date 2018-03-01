‘Seyirciyi güldürmek eskisi gibi kolay değil’

Sinemada son 20 yılın en çok başrol oynayan ismi olan Demet Akbağ, Türkiye’de kadın oyuncuya ön yargılı davranıldığını söyledi. Akbağ’la sinema projesini, Türkiye’deki kadın komedyenlere bakış açısını, sinemayı ve başkanı olduğu Oyuncular Sendikası’nı konuştuk. Seyirciyi nasıl bir film bekliyor? Ailenin tatile çıkma macerasında başına gelen olayları anlatıyor. Karakterler, hayatta karşılığı olan tipler. Tanıdık ve bildik hikayelerin içinde olmayı seviyorum. Öykü, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’ye ait ama üzerinde ben de kalem oynattım. Tatlı bir iş yaptık. Türkan nasıl bir karakter? Titiz ve fedakâr bir anne. Ailede iletişim kopukluğu olunca, izlediği televizyon programındaki terapistin, ‘Birbirinize vakit ayırın’ önerisini hayata geçirmeye çalışıyor. Oğlu tablete gömülmüş, kızı telefonda sohbet ediyor, eşiyse para kazanma derdinde... Türkan, ‘Uzaklaşıp tatile gidelim’ diyor. Aile, böylece dokuz yıl sonra bir karavan kiralayıp, yola çıkıyor. Son yıllarda, çok film vizyona giriyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Sektörde inanılmaz bir hareketlilik var. Amerikan filmlerini yerle bir ettik. Hiçbirine şans tanımıyoruz. Yapımcılar sinemayı keşfetti. İyi işler yapılması çok önemli... Seyirci kaliteli işleri ayırıyor mu? İzleyici, filmden çıktıktan sonra, kendisini doymuş hissediyorsa, o iş insanları etkilemiş demektir. Her film güldürecek diye bir şey yok. Bir tek şaka için koca bir sahne yazılmamışsa, o film doğru dürüst oluyor. Skeçlerden oluşan çok program var. Twitter’da mizah duygusu yüksek gençlerimiz bulunuyor.

Artık şakaya alışığız. Başı ve sonu belli

olan işler seyirciden karşılığını alıyor. Sinemada son 20 yılın en çok başrol oynayan oyuncususunuz. Nasıl bir duygu? Seri filmlerin etkisi... ‘Eyyvah Eyvah’ ve ‘Hükümet Kadın’la beş film oluyor. Yani kazan doğurdu diyebilirim. Artık oyuncu ve hikaye odaklı senaryolar olduğu için, benim konumundaki isimler, sinemada daha fazla yer buluyor. Onlarca filmde başrol oynadınız. Hâlâ heyecan duyuyor musunuz? Her şey bir anda sıfırlanıp, sanki ilk filmimmiş gibi hissediyorum. Bir projenin galasında çok fazla tanıdık olunca, reaksiyonlar yanıltabilir diye, salonlara gizlice girip, filmi izliyorum. Seyirciler, orada olduğumu bilmediklerinden tepkileri

daha iyi anlıyorum.

Demet Akbağ isminin bir gişesi olduğu söyleniyor. Senaryo seçimini nasıl yapıyorsunuz? Senaryoyu okurken, ilk önce içime sinmesi gerekiyor. Sonra, ‘Beni seven seyircilerimde hayal kırıklığı yaratır mı?’ ve ‘Ben oynamasam da olur bu film’ dediğim projelere sıcak bakmıyorum. Karakteri sevdireceğim ve sırtlayıp götüreceğim işleri kabul ediyorum. Seyircide, ‘Demet Akbağ bizi yanıltmaz’ hissi hakim. Bu da beni mutlu ediyor. Aslında ‘Hayır’ dediğiniz projeler, kariyerinizi belirliyor. Seyirciyi küstürürseniz, bir sonraki filme yansıyor bu. İlla bir filmde olayım diye, her projeyi kabul etmiyorum. Kendimi yapımcı, yönetmen, senarist ve seyircinin yerine koyuyorum, sonra senaryoyu

kabul ediyorum. ‘Zorla, ‘oyuncu ol’ diyemem’ - Oyuncular Sendikası’na başkan oldunuz. Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarımın ısrarı üzerine, elimi taşın altına koydum. Zor olduğunu biliyorum ama onları kıramadım. Problemlere çözüm bulunması gerekiyor. Oyuncuların sosyal haklarını savunacakları bir yer yok. Başka ülkelerde, Oyuncular Sendikası’na üye olmayanı, oyuncudan saymıyorlar. Onların sigorta ve telif hakları üzerinde çalışıyoruz.