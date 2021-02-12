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Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı paylaşımı! 'Gerçekten başarılı bir Türk gazeteci'

12.02.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı paylaşımı! 'Gerçekten başarılı bir Türk gazeteci'

Şeyma Subaşı sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar sebebiyle gündem oluyor. Subaşı arasının bozuk olduğu Fatih Altaylı'nın yazısını paylaşarak "Fatih Altaylı gerçekten başarılı bir Türk gazetecidir" dedi.

Şeyma Subaşı ve Fatih Altaylı arasındaki gerilim dindi. Daha önce köşesinde kendisine yönelik 'Köy yanar, k… taranır' yorumunu yapan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya 'Kendimle gurur duyuyorum' yanıtını veren Şeyma Subaşı Altaylı'nın yazısını paylaştı.

Şeyma Subaşı Altaylı'nın yazısından şu kısmı "Fatih beycim teşekkürler" notuyla paylaştı:
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"Geçen gün Şeyma Subaşı’nın instagram'da sevgilisinin garajını paylaştığını söyleyince birisi, normalde takip etmediğim hesabına girdim Subaşı’nın ve Mısırlı sevgilinin garajına göz attım. Sonra da kadıncağızın paylaştığı fotoğrafların altına yapılan yorumlara göz gezdirdim.
Bu kadar mı kötülük fışkırır insanların içinden. Baktıkça insanlıktan utandım.
(...)
Subaşı’nın yaşadığı hayata gelince. Size ne kardeşim."

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı Altaylı'nın bu yazısına çok mutlu oldu ve bir de açıklama yaptı. Şeyma Subaşı sevgilisiyle ve hayatıyla ilgili yapılan yorumlara dair çoğu zaman sessizliğini korurken yabancı arkadaşlarına Altaylı'nın sözlerini İngilizce özetleyerek şunları yazdı:

"Fatih Altaylı gerçekten başarılı bir Türk gazetecisidir. Temelde bana karşı olan tüm bu nefret dolu argümanları görmezden gelmemi söylüyor. Beni savunuyor ve içlerinde nefret etmekten başka bir şey olmayan bu insanları önemsemememi öneriyor. Ayrıca yalnız olmadığımı söylüyor. Ondan hoşlanmıyorsan onu izleme. Söylediği bu..."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İkinizde delikli kuruş etmezsiniz...
hele şuna bir bak herşeyin uzmanı oluverdi

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