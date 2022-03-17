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Şeyma Subaşı'dan Meedo açıklaması! "Barışmayacağız"

17.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmıştı. Muhabirlerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna net bir yanıt veren Subaşı, "Barışmayacağız!" dedi.

Şeyma Subaşı'dan Meedo açıklaması! "Barışmayacağız"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evliliğe giden yolda üçüncü kez ayrılık kararı alan Subaşı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir binadan çıkan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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"BARIŞMAYACAĞIZ!"

Ayrılık kararını, "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyerek yorumlayan Subaşı, gazetecilerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

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Net konuşan Şeyma Subaşı, "Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasını yaptı.

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Şeyma Subaşı
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