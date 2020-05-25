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Şeyma Subaşı'dan olay olan paylaşım! Hemen kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı kızı Melisa için gelen mesajlar sonrası bir açıklama yaptı. Açıklama herkesi şaşırtırken Subaşı kısa süre sonra paylaşımını kaldırdı.

Şeyma Subaşı'dan olay olan paylaşım! Hemen kaldırdı

Survivor 2020’nin çekimlerinin gerçekleştiği Dominik’te mahsur kalan Acun Ilıcalı'nın yanında kızı Melisa'da bulunuyor. Bir süredir annesi Şeyma Subaşı'ndan ayrı olan Melisa zaman zaman gündeme geliyor.

Şeyma Subaşı kızını göremediği için özlemini sosyal medya hesabından dile getiriyor. Subaşı'nın kızı Melisa bazı zamanlarda Survivor yayınlarında da ekrana geliyor. Acun Ilıcalı kızını bir an olsun yanından ayırmazken her fırsatta onunla ilgili paylaşım da yapıyor.

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Son olarak Survivor bayram özel bölümünde Melisa'nın ekrana gelmesi ve yarışmacılarla vakit geçirmesini izleyen Şeyma Subaşı bir paylaşım yaptı.

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Subaşı paylaşımında "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu yazdı.

Ancak her ne olduysa bu paylaşımı Subaşı kıza süre içinde kaldırdı. Ancak yine de gündem olmayı engelleyemedi.


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