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Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı L’officiel dergisi Aralık sayısına röportaj verdi. Şubaşı yaptığı açıklamada "Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba" dedi.

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Ani bir kararla Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı L’officiel dergisine konuştu.

Hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, “Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur. Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık.

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Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum. Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir.

BENCİL OLMAK LAZIM!

Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

KENDİMİ DİNGİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Enerji dolu hayatıyla sosyal medyada fenomen olan Subaşı, sakin yaşamayı sevmediğini belirterek şöyle konuştu: “Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen şimdi tv8de hoplayıp zıplayamacakmısın? eş iskontasından adalara gidemeyecekmisin??
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