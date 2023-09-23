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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu? 'Şiddet' iddiası sosyal medyayı salladı

23.09.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında Marakeş’te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın kısa süre önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü. Sosyal medyadaki 'Şiddet' iddiaları herkesi şaşırttı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mayıs ayında nikâh masasına oturmuştu. Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Subaşı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Subaşı'nın kısa süre önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü. Hatta boşanma gerekçelerinin de 'Şiddet' olduğu sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Evlendikten sonra sosyal medyada daha az paylaşım yapan Subaşı'nın, son paylaşımı da herkesi şaşırttı.

şeyma yüzük

Şu sıralar İstanbul'da olan Şeyma Subaşı'nın çektiği bir videoda parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti. Takipçileri Subaşı'ya 'Yüzüğün nerede?', 'Yüzüğünü neden çıkardın?' gibi yorumlar yaptılar.

Şeyma Subaşı meddo

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda boşanma davasının görüleceği da konuşulanlar arasında.


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