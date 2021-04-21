Şeyma Subaşı’na bir tepki de Gamze Özçelik’ten geldi: 'En iyisini hak etmiyorlar mı?'

Son yıllarda yaptığı yardım ve hayır işleriyle gündeme gelen Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.

Kendi kurduğu Umuda Koşanlar Derneği’nde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren eski oyuncu ve manken Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasına ardından Subaşı'nın, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu.

"EN İYİSİNİ HAK ETMİYORLAR MI?"

"Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazarak Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" notunu düştü.