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Şeyma Subaşı’na bir tepki de Gamze Özçelik’ten geldi: 'En iyisini hak etmiyorlar mı?'

21.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve milyarder Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasına gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Gamze Özçelik, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.

Şeyma Subaşı’na bir tepki de Gamze Özçelik’ten geldi: 'En iyisini hak etmiyorlar mı?'

Son yıllarda yaptığı yardım ve hayır işleriyle gündeme gelen Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden tepki gösterdi.

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Kendi kurduğu Umuda Koşanlar Derneği’nde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren eski oyuncu ve manken Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin uçak kiralamasına ardından Subaşı'nın, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu.

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"EN İYİSİNİ HAK ETMİYORLAR MI?"

"Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazarak Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaştı.

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Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" notunu düştü.

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"DÜNYADA YOKLUK SINAV, VARLIK DAHA DA BÜYÜK SINAV"

Özçelik sözlerine; "Allah hepimize sahip olduğumuz sağlığı, varlığı, enerjiyi; O'nun ilmi ile hayırda harcamaya nasip etsin. Bu dünyada yokluk büyük sınav, varlık daha da büyük sınav..." şeklinde devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Şeyma Subaşı
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