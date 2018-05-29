Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü

Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Acun Ilıcalı, doğum gününü eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile kutladı. Şeyma Subaşı, Instagram'da ''İyi ki doğdun diğer yarım'' notunu düşerek aile fotoğrafını paylaştı.

Eşine sürpriz yapan Şeyma Ilıcalı'nın doğum günü pastasına yaptırdığı ufak sürprizler dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü televizyoncunun pasta süslemesinde bile ayağında terlik olması 'Şeyma Hanım, Acun Bey'i olduğu gibi yansıtmış, çok güzel' yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı 49 yaşına bastı. Eşi Şeyma Subaşı ise 28 yaşında.

