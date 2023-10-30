Şeyma Subaşı'nın düğün temalı partide giydiği kostümü dikkat çekti! "Striptizci ayakkabılarım"

2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde evlendiği Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla evlendikten kısa süre sonra boşanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı, arkadaş grubuyla beraber kostüm partisine katıldı. Subaşı'nın tercih ettiği kostüm ve striptizci ayakkabıları dikkat çekti.

Ayakkabılarını paylaşan Şeyma Subaşı paylaşımına, "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" notunu düştü.

Şeyma Subaşı partiye katıldığı arkadaşıyla beraber poz verdi. Daha önce 2 kez evlilik yapan ünlü isim bu paylaşımına da "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu." şeklinde yazdı.

Şeyma Subaşı katıldığı düğün konseptli partiden bol bol paylaşım yaptı.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Subaşı'nın Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.

Subaşı, sıra dışı parti kostümüyle dikkatleri üzerine çekti.







