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  4. Şeyma Subaşı’nın hayali gerçek oldu! Seksi pozuyla duyurdu

Şeyma Subaşı’nın hayali gerçek oldu! Seksi pozuyla duyurdu

06.04.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızı Melisa’yla birlikte Bali’ye gitti. Bali’ye hep gelmek istemişimdir diyen Şeyma Subaşı, tatilinden keyifli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın hayali gerçek oldu! Seksi pozuyla duyurdu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda olay açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, kısa süre İstanbul’da kaldıktan sonra Mısırlı sevgilisi ve kızı Melisa’yla birlikte Bali’ye uçtu.

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ŞEYMA SUBAŞI'NDAN MUTLULUK POZLARI

Instagram’da üç milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, hem kızı hem de sevgilisiyle birlikte mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi. Fotoğraflarının altına uzun bir not yazan Şeyma Subaşı şunları yazdı:

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"Doğru zamanlara" çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim. Ve doğru insanlarla ... ve şimdi iç huzurum, kızım ve ben ... En çok görmek istediğim bu yerde, sevdiklerimle buradayız. Ve burada ruhumu daha da geliştirmeye çok hazırım. Melisa'yı en şanslı çocuklardan biri olarak görüyorum çünkü o bu yaşta ve bu tatil deneyimini her zaman hatırlayacak. Ama yardım edemem ama şöyle düşünün '"evet her şeyin doğru zamanı var ama bazen şu anda olduğu gibi, bu şansı bizim adımıza alırız ... bunu ancak kendi başımıza gerçekleştirebiliriz

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Şeyma Subaşı
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