Şeyma Subaşı'nın okul günü yaptığı paylaşım olay oldu

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kızı Melisa'nın velayetini de Ilıcalı'yı bırakan Şeyma Subaşı yine gündemde. Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yine Ibiza’da tatilde. Sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapan Subaşı’nın dün paylaştığı bir fotoğrafa tepki yağdı.

Paylaşımın altına "Büyük, küçük her şey için minnettarım" diyen Subaşı, okulun ilk günü Melisa’nın yanında olmamasını eleştirenlere de yanıt verdi. Subaşı kendisini “Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza’da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful” sözleriyle eleştiren kullanıcıya “Ya bi git” diye cevap verdi.

Pek çok kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı’nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşarak “Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar” notuyla paylaşmıştı.



