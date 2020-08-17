Şeyma Subaşı'nın partisine polis baskını! Komşular bıktı

Yaz tatilini Bodrum ve Alaçatı arasında mekik dokuyarak geçiren Şeyma Subaşı, önceki akşam Alaçatı'da kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu. Koronavirüs yüzünden ilk kez yurt dışında tatil yapamayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Snob Magazin'in özel haberine göre; Şeyma Subaşı'nın kaldığı villaya baskın yapıldı.

Cuma akşam saatlerinde başlayan partiyi gece yarısı tatsız bitti. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu.

DANSA DOYMAYINCA...

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfinin kaçtığı öğrenildi. Polis baskını sonrası uyumayan Şeyma Subaşı, günün ilk saatlerinde Instagram üzerinden bir arkadaşıyla bahçede dans ettiği anları paylaştı.

